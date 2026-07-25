Marcell Jacobs ha dichiarato di tenere molto ai campionati assoluti, menzionando anche la staffetta 4x100. Ha indicato quali atleti sceglierebbe per la gara, senza fornire nomi specifici. Nel frattempo, l’atmosfera nel centro di allenamento di Desenzano del Garda è calma e tranquilla, con poca attività visibile. Nessuna altra informazione sui dettagli delle competizioni o sui piani futuri è stata comunicata.

È il destino dei campioni: quando ci sono, fanno onde, lasciano traccia. È il destino di Marcell Jacobs. Il “Tre Stelle”, il bel campo di Desenzano del Garda, è immerso nella quiete estiva. Fino a quando, nel tardo pomeriggio, non arriva lui. E allora, di colpo, si anima. E sebbene il rispetto sia assoluto, la sua presenza non passa inosservata. È qui, tra le corsie che lo hanno formato e dove ha disputato il suo primo campionati italiano - 5° nel lungo con 6.31 nella rassegna tricolore cadetti dell’ottobre 2009 - che l’olimpionico, seguito da Paolo Camossi, ha preparato nell’ultima settimana il ritorno agli Assoluti dopo quattro anni. Oggi, al Ridolfi di Firenze lo attendono la batteria dei 100 (alle 19. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jacobs: "Agli Assoluti tengo molto. La 4x100 azzurra? Ecco chi farei correre..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atletica, Marcell Jacobs agli Assoluti di Firenze: orari e dove vedere i 100 metriIl campione olimpico di sprint gareggerà nei 100 metri agli Assoluti di Firenze il 25 luglio, dopo aver saltato la tappa di Montecarlo a causa di un...

Atletica, 1044 iscritti agli Assoluti di Firenze: Jacobs, Battocletti e Tamberi guidano le stelle azzurreNel fine settimana, lo stadio Ridolfi di Firenze ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, con 1044 atleti iscritti.

Si parla di: Leclerc e il Mondiale: Se non dovesse vincerlo la Ferrari... spero tocchi ad Antonelli.

Jacobs cerca un altro sprint da record. Per l’Italia agli Assoluti prove di EuropaManca sempre meno agli Europei di Birmingham (10-16 agosto) e l'Italia dell'atletica celebra una prova generale di lusso. Edizione degli Assoluti niente male, infatti, quella prevista ... ilmessaggero.it

Jacobs: Agli Assoluti tengo molto. La 4x100 azzurra? Ecco chi farei correre...Il velocista azzurro si prepara per ai Campionati italiani in cena da oggi a Firenze e poi per gli Europei di Birmingham: Tortu? L'ho sentito e mi ha detto che... ... msn.com