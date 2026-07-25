Un incidente stradale si è verificato venerdì sera ad Adro, in provincia di Brescia, quando un’auto ha investito una ciclista di 34 anni. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. La polizia ha avviato le indagini e ha scoperto dettagli che hanno sorpreso gli investigatori. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Grave incidente stradale nella serata di venerdì ad Adro, in provincia di Brescia, dove un’automobile ha investito una ciclista di 34 anni, ora ricoverata in condizioni gravissime. Il conducente del veicolo è risultato positivo alla cocaina. I soccorsi dopo l’impatto. L’incidente è avvenuto nella serata del 24 luglio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze e automedica. La donna è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata d’urgenza in ospedale. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul quadro clinico della 34enne né sull’eventuale necessità di un intervento chirurgico. Automobilista denunciato. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Italia, travolge ciclista in strada. La scoperta della polizia spiazza tutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chivu spiazza tutti prima della finale di Coppa Italia Inter-Lazio: “Vincere? A me non cambia un tubo”Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, il tecnico nerazzurro ha dichiarato che vincere o perdere non influenzerebbe la...

“Ma questi…”. Auto ribaltata sulla strada, arriva la polizia e la scoperta è choc: cosa trovano dentroUn’auto ribaltata e abbandonata sulla strada, con i fari ancora accesi, è stata trovata dagli agenti dopo numerose segnalazioni di un incidente.

Temi più discussi: Auto travolge e uccide ciclista a Mandas, in provincia di Cagliari, parabrezza sfondato dal corpo nell'impatto; CARMIGNANO DI BRENTA | AUTO TRAVOLGE CICLISTA E SI DA’ ALLA FUGA: E’ CACCIA AL PIRATA; Travolge una ciclista e fugge: pirata scoperto da uno specchietto; Paolo Belli travolge un pedone con la sua bici: Alessandro Magnani muore a 41 anni. Il cantante sotto choc.

Dramma a Pizzighettone: camion investe ciclista che muore sul colpoGli incidenti stradali sono purtroppo parte della nostra quotidianità si tratta di eventi spesso imprevedibili a cui non è possibile prepararsi ed è per questo motivo che molto spesso è difficile stab ... notizie.it

Auto travolge e uccide ciclista a Mandas, in provincia di Cagliari, parabrezza sfondato dal corpo nell'impattoUn’auto ha travolto e ucciso un uomo che viaggiava in bicicletta lungo la strada statale 128, nel territorio del comune di Mandas, in provincia di Cagliari. L’impatto sarebbe stato particolarmente ... virgilio.it