Chivu spiazza tutti prima della finale di Coppa Italia Inter-Lazio | Vincere? A me non cambia un tubo

Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, il tecnico nerazzurro ha dichiarato che vincere o perdere non influenzerebbe la valutazione del suo operato. La sua frase ha attirato attenzione e ha suscitato commenti tra gli addetti ai lavori, poiché rappresenta un punto di vista insolito in una fase così decisiva del torneo. La sua posizione ha fatto discutere nel mondo del calcio, aprendo un dibattito sulla percezione dei successi e delle aspettative.

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