Un’auto ribaltata e abbandonata sulla strada, con i fari ancora accesi, è stata trovata dagli agenti dopo numerose segnalazioni di un incidente. La vettura era completamente deserta. La polizia ha ispezionato il veicolo, ma non sono stati trovati occupanti al suo interno. Nessuna altra informazione disponibile sulla dinamica o eventuali feriti.

Un’auto ribaltata, completamente deserta e con i fari ancora accesi. È questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti intervenuti dopo diverse segnalazioni dei cittadini per un violento incidente stradale. A rendere ancora più inquietante la vicenda è stata l’assenza di qualsiasi occupante: all’interno del veicolo non c’era nessuno e nelle vicinanze non sono state trovate persone ferite. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura, una Peugeot 208 di colore blu, si è capovolta finendo con le quattro ruote rivolte verso l’alto. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, il mezzo era ancora illuminato, ma chi viaggiava a bordo si era già dileguato senza lasciare tracce. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ma questi…”. Auto ribaltata sulla strada, arriva la polizia e la scoperta è choc: cosa trovano dentro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Firenze autostrada A1 In viaggio con la Polizia stradale Polstrada tra ghiaccio e controlli

Notizie e thread social correlati

“Era in giardino, poi…”. Cinema sotto choc, il grande attore morto in modo atroce: la scoperta choc della poliziaUn attore americano di 81 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Los Angeles, dopo essere stato vittima di un’aggressione violenta.

“Egitto, trovano un frammento dell’Iliade dentro una mummia: “Scoperta senza precedenti”Durante uno scavo nel deserto di El-Bahnasa, in Egitto, i ricercatori hanno scoperto un frammento dell’Iliade all’interno di una mummia di oltre 2.

Temi più discussi: Incidenti, auto si ribalta in A14: morta donna, grave figlio neonato; Colpo di sonno, l’auto si ribalta a Brugnera: ferita la donna alla guida; Auto ribaltata a Sonico; nessun ferito ma tanto traffico; Scontro tra due auto. Una si ribalta. Tanta paura ma nessun ferito grave.

Incidente a Treviso in viale Brigata Marche: auto ribaltata su un fianco, ferito estratto dai Vigili del fuoco. #Veneto #Treviso #Cronaca #Inevidenza x.com

Paura in strada a Ponsacco: incidente con auto ribaltata, intervento di soccorso, persona in ospedaleAccade in via Gramsci: al vaglio la dinamica. Ci sono stati una serie di rallentamenti per il traffico. La strada è rimasta interrotta per consentire le prime cure e i rilievi. Si indaga sulla dinamic ... msn.com

Tragedia in Appennino: Paolo Rioli trovato morto schiacciato sotto l’auto ribaltata nel terrapienoBAISO (REGGIO EMILIA). È morto schiacciato sotto l’auto che stava riparando. È questa, al momento, la ricostruzione più verosimile della tragedia che si è consumata nel pomeriggio alle porte di Baiso, ... msn.com