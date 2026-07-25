Pirlo ha accettato l’incarico di commissario tecnico della nazionale italiana. L’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore, mentre il contratto dovrebbe avere una durata di due anni. La scelta arriva dopo il rifiuto di Guardiola e la volontà di ripartire da un tecnico con esperienza internazionale. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo ai compensi o alle clausole contrattuali.

Dopo il nio di Guardiola, Maldini e Leonardo vogliono ripartire da un commisario tecnico in grado di essere uno dei fulcri della rinascita azzurra Pep Guardiola era il grande sogno di Maldini, Leonardo e tutti i tifosi della nazionale. La nuova dirigenza azzurra è andata dritta su Andrea Pirlo, che senza alcun dubbio ha accettato di diventare il nuovo ct dell’Italia. Le parole del direttore tecnico giovedì in Assemblea diLega Serie A, non lasciavano molte alternative per la panchina dell’Italia: o il migliore di tutti con cui condividiamo gioco e filosofia calcistica o qualcuno che“ragioni come ragioniamo noi, con cui ci sia armonia, che condivida le nostre idee”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Italia, Pirlo ha accettato l’incarico: quando sarà annunciato e i dettagli del contratto

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#pirlo #italia #maldini Non ho idee chiare ma siccome la crisi della nazionale è una crisi che ha radici nel movimento calcistico italiano non capisco perché Maldini abbia accettato l'incarico di DT. Quanto può influire? Secondo me quasi nulla. Mi sembra assur x.com

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