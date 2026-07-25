L’Italia rischia di retrocedere in Lega B nella prossima Nations League, un risultato che influirebbe anche sulle qualificazioni agli Europei 2030. Chi crede che questa competizione sia solo un banco di prova si sbaglia, perché i risultati contano e possono avere ripercussioni sul ranking e sulle future qualificazioni. La squadra dovrà affrontare le prossime partite con attenzione, poiché ogni risultato negativo potrebbe compromettere il percorso verso il prossimo grande torneo.

Chi pensa che la prossima Nations League sia un torneo in cui fare esperimenti in vista delle qualificazioni a Euro 2030, non ha capito che il calcio è cambiato. A settembre, quando la Nazionale tornerà in campo dopo la terza apocalisse del 31 marzo in Bosnia e le due amichevoli con i giovani di giugno contro Liechtenstein e Grecia, non saranno concessi errori. Perché far male nel girone di Nations vorrebbe dire retrocedere in Lega B. Niente sorrisini ironici, per favore. Sarebbe un altro piccolo dramma per il nostro pallone perché perderemmo posizioni nel ranking e soprattutto al sorteggio per le qualificazioni all’Europeo in programma domenica 6 dicembre all’International Convention Centre di Belfast, non saremmo tra le dodici teste di serie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Italia, perché non puoi sbagliare in Nations League: scendere in Lega B pesa anche sugli Europei

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