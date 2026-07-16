Alle 8.30 è iniziata la partita tra Italia e Belgio nella Nations League di volley 2026. Gli azzurri non possono più permettersi errori in questa fase del torneo. La cronaca in diretta fornisce aggiornamenti continui sull’andamento del match, senza commenti o analisi. La partita si svolge in un contesto di alta tensione, con entrambe le squadre impegnate a ottenere risultati importanti. Gli spettatori possono seguire gli sviluppi attraverso le notizie aggiornate in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e il Belgio valido come secondo match dell’ultima settimana di Nations League volley maschile 2026, torneo nel corso del quale la squadra sperimentale proposta dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi non sta ottenendo il massimo dei risultati, anzi. Infatti, la qualificazione alla seconda e ultima fase della competizione non è scontata. L’ Italia viene dalla sconfitta subita per 2-3 dal Giappone, primi in classifica e padroni assoluti della prima fase di VNL, ottenendo un punto comunque importante ai fini della qualificazione con il match contro il Belgio che, per questo motivo, diventa importantissimo, se non fondamentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio, Nations League volley 2026 in DIRETTA: gli azzurri non possono più sbagliare. Si parte alle 8.30

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