L’Italia e il Belgio si affrontano in diretta nella partita di Nations League di volley 2026. La gara si svolge senza interruzioni, con entrambe le squadre che cercano di ottenere un risultato importante in vista delle Finals. La partita è in corso e viene aggiornata in tempo reale, con azioni e punteggi che si susseguono senza sosta. Gli spettatori seguono l’evento attraverso la cronaca testuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e il Belgio valido come secondo match dell’ultima settimana di Nations League volley maschile 2026, torneo nel corso del quale la squadra sperimentale proposta dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi non sta ottenendo il massimo dei risultati, anzi. Infatti, la qualificazione alla seconda e ultima fase della competizione non è scontata. L’ Italia viene dalla sconfitta subita per 2-3 dal Giappone, primi in classifica e padroni assoluti della prima fase di VNL, ottenendo un punto comunque importante ai fini della qualificazione con il match contro il Belgio che, per questo motivo, diventa importantissimo, se non fondamentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio, Nations League volley 2026 in DIRETTA: partita da non sbagliare verso le Finals

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BELGIO-ITALIA in Diretta | LIVE REACTION | WOMEN'S VNL 2026

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L’Italia perde 3-2 contro il Giappone all’Asue Arena di Osaka e resta ferma a cinque vittorie nella Nations League. Gli azzurri cedono al tie-break dopo una gara di cinque set e il 16 luglio sfideranno il Belgio alle 8.30 italiane. #Italvolley x.com

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