Italia, Guardiola dice no: Pirlo diventa il favorito per il ruolo di ct della Nazionale. Cosa manca per l’annuncio e come Malagò è rimasto spiazzato. Dopo il no di Pep Guardiola, la scelta per la panchina dell’ Italia sembra ormai indirizzata verso Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Paolo Maldini e Leonardo avevano già individuato nell’ex centrocampista il profilo ideale nel caso in cui fosse tramontato il tentativo per l’ex tecnico del Manchester City. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. La linea della nuova area tecnica sarebbe chiara: puntare su un allenatore giovane, in grado di condividere visione, metodo e progetto con la dirigenza azzurra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Italia, Malagò spiazzato dalla scelta di Pirlo ct: spunta il retroscena sul no di Thiago Motta

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Pirlo è la scelta di Maldini per la panchina dell’Italia: incontro in programma con Malagò, quando arriverà la decisione sul ct. E rispunta BuffonPaolo Maldini ha scelto Andrea Pirlo come possibile nuovo allenatore della Nazionale italiana.

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