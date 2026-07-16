Paolo Maldini ha scelto Andrea Pirlo come possibile nuovo allenatore della Nazionale italiana. È previsto un incontro con il presidente del massimo ente calcistico per discutere la decisione, che dovrebbe arrivare a breve. Nel frattempo, si riaccende l’interesse per Gigi Buffon, che potrebbe essere coinvolto nel progetto. La selezione del nuovo commissario tecnico è in fase di definizione, con un incontro in programma nei prossimi giorni.

Andrea Pirlo è stato scelto da Paolo Maldini per guidare la rinascita in panchina della Nazionale italiana. Tutti i dettagli. La ricerca del nuovo commissario tecnico per la Nazionale italiana è giunta a un momento di svolta decisivo. Non c’è ancora la fumata bianca ufficiale, ma il calcio azzurro ha finalmente un punto fermo da cui ripartire: Paolo Maldini, nel suo ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia, ha indicato chiaramente Andrea Pirlo come il profilo ideale per guidare il nuovo ciclo della Nazionale secondo La Gazzetta dello Sport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il piano di Maldini e il contatto con Malagò. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Pirlo è la scelta di Maldini per la panchina dell’Italia: incontro in programma con Malagò, quando arriverà la decisione sul ct. E rispunta Buffon

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