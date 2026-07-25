Un uomo di 80 anni è morto giovedì mattina in un incidente avvenuto all’incrocio tra via XX Settembre e via Goito, nel centro di Roma. La vittima, uscita di casa per fare la spesa, è deceduta pochi minuti dopo, davanti agli occhi della moglie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è stato dichiarato morto poco dopo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

È uscito di casa per andare a fare la spesa, ma pochi minuti dopo è morto in strada davanti agli occhi della moglie. La vittima è Savino Chiarella, pensionato di 80 anni, deceduto nella mattinata di giovedì 23 luglio all’incrocio tra via XX Settembre e via Goito, nel centro di Roma. In un primo momento si era pensato a un malore improvviso, ma il racconto della moglie e gli accertamenti avviati dalla polizia locale hanno aperto un’altra ipotesi: l’uomo potrebbe essere caduto dopo essere inciampato su un marciapiede sconnesso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e disposto l’ autopsia per stabilire con certezza le cause della morte. L’allarme è scattato immediatamente dopo che l’anziano si è accasciato a terra a pochi passi da una farmacia della zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Italia, l’incidente fatale: muore davanti la moglie. Tragedia orribile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, 3 vittime

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il boato, poi la tragedia. Alberto muore così in casa in Italia, la moglie: “Com’è successo, orribile”

Leggi anche: Bagno fatale in mare. Stefano Benati muore davanti a moglie e figlia

Temi più discussi: Incidenti sul lavoro: muore operaio di 18 anni nel Nuorese. Altra vittima a Roma. Grave uomo nel Mantovano; Incidenti mortali in campagna con i trattori: oltre 100 morti all'anno. L'esperto: Col roll-bar e le cinture si riduce del 99% il rischio di morte ma in troppi lo sottovalutano''; Turista italiana morta in un incidente in Kenya, marito e figlio feriti; Colico, tragico incidente sul lavoro nel cantiere della galleria Monte Piazzo: morto operaio 27enne.

Kenya, incidente in taxi: muore una turista italiana, feriti marito e figlioFinisce in tragedia la vacanza di una famiglia italiana in Kenya. A perdere la vita è Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni rimasta vittima di un incidente in auto, precisamente in taxi. tg.la7.it

Turista italiana morta in un incidente in Kenya. Fatale lo scontro frontale con un camion. Marito e figlio feritiGrave incidente stradale tra Mombasa e Malindi. La 52enne fiorentina Sidney Serpetri era in vacanza con la famiglia. Deceduto anche l’autista ... msn.com