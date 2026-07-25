Italia l’incidente fatale | muore davanti la moglie Tragedia orribile

Da thesocialpost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 80 anni è morto giovedì mattina in un incidente avvenuto all’incrocio tra via XX Settembre e via Goito, nel centro di Roma. La vittima, uscita di casa per fare la spesa, è deceduta pochi minuti dopo, davanti agli occhi della moglie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è stato dichiarato morto poco dopo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

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È uscito di casa per andare a fare la spesa, ma pochi minuti dopo è morto in strada davanti agli occhi della moglie. La vittima è Savino Chiarella, pensionato di 80 anni, deceduto nella mattinata di giovedì 23 luglio all’incrocio tra via XX Settembre e via Goito, nel centro di Roma. In un primo momento si era pensato a un malore improvviso, ma il racconto della moglie e gli accertamenti avviati dalla polizia locale hanno aperto un’altra ipotesi: l’uomo potrebbe essere caduto dopo essere inciampato su un marciapiede sconnesso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e disposto l’ autopsia per stabilire con certezza le cause della morte. L’allarme è scattato immediatamente dopo che l’anziano si è accasciato a terra a pochi passi da una farmacia della zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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