Il 65esimo compleanno di Alberto si è concluso con una tragedia in casa. Mentre maneggiava una pistola, l’arma è esplosa accidentalmente, colpendolo mortalmente. L’incidente è avvenuto nella sua abitazione in una frazione del Mantovano. La moglie ha descritto l’accaduto come “orribile”. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il giorno del suo 65esimo compleanno si è trasformato in una tragedia. Alberto Scalari è morto nella sua abitazione di Cerese, frazione di Borgo Virgilio, nel Mantovano, dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola partito accidentalmente mentre stava maneggiando l’arma. Un episodio ancora tutto da chiarire e che ora è al centro delle indagini dei carabinieri. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì all’interno della casa colonica dove l’uomo viveva con la moglie, immersa nelle campagne alle porte di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, il proiettile sarebbe esploso improvvisamente mentre Scalari teneva in mano la pistola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il boato, poi la tragedia. Alberto muore così in casa in Italia, la moglie: “Com’è successo, orribile”

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The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

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