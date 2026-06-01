bagno fatale in mare stefano benati muore davanti a moglie e figlia

Un uomo è morto annegato mentre nuotava in mare davanti a moglie e figlia. Durante un pomeriggio di domenica, il uomo si è tuffato per rinfrescarsi, ma è stato colto da un malore o difficoltà in acqua. Sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La donna e la bambina erano con lui al momento dell’incidente. La salma è stata recuperata e le autorità stanno indagando sulle cause.

Una domenica di relax al mare insieme a moglie e figlia. Un tuffo per rinfrescarsi mentre il sole cade a picco sulle spiagge dei lidi comacchiesi. Sprazzi di serenità improvvisamente scivolati nella tragedia nel Ferrarese mentre le lancette segnavano mezzogiorno. Stefano Benati, 69enne di Ravarino, è stato colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Quando ha iniziato a sentirsi male, l’uomo si trovava in acqua all’altezza del bagno Oasi, al Lido delle Nazioni. I primi a intervenire in suo aiuto sono stati i bagnini di salvataggio, insieme a un medico e due infermieri che si trovavano in quel momento lì vicino, in spiaggia. Dopo averlo trasportato a riva, hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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