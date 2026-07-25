Italia-Grecia oggi World Cup pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, sabato 25 luglio, si giocano le semifinali maschili della World Cup di pallanuoto a Sydney. L’Italia sfida la Grecia nel penultimo turno della competizione. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, con orario ancora da comunicare. Tra le quattro squadre rimaste in corsa, l’Italia è tra le protagoniste che cercano di accedere alla finale.

Oggi, sabato 25 luglio, si disputeranno le semifinali maschili delle Finals della World Cup 2026 di pallanuoto: tra le quattro protagoniste ancora in corsa a Sydney, in Australia, c’è anche l’Italia, che nel penultimo atto della competizione affronterà la Grecia. Il match tra il Settebello e gli ellenici sarà la seconda semifinale del programma, ed inizierà alle ore 12.15, mentre l’altra sfida del penultimo atto, tra Australia ed Ungheria, si giocherà alle ore 10.30. Le due vincenti si giocheranno il titolo domani, domenica 26 luglio, alle ore 10.00, mentre le perdenti si sfideranno per il terzo posto alle ore 6.30. Per il match tra Settebello e Grecia della semifinale della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista (differita su Rai Sport HD alle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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