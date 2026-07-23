Dove vedere in tv Italia-Grecia World Cup pallanuoto 2026 | orario semifinale programma streaming

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia giocherà contro la Grecia nella semifinale della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, prevista per sabato 25 luglio alle 12 a Sydney. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. La nazionale italiana si prepara a sfidare la squadra greca nella vasca australiana, con l’obiettivo di avanzare alla finale del torneo.

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L’Italia affronterà la Grecia nella semifinale della World Cup 2026 di pallanuoto maschile e tornerà in vasca a Sydney (Australia) nella giornata di sabato 25 luglio, alle ore 12.15. Gli azzurri hanno travolto la Georgia nel primo incontro della fase a eliminazione diretta e ora se la dovranno vedere con la compagine ellenica, che ha regolato il Montenegro nel primo match da dentro o fuori. Si preannuncia un incontro equilibrato e avvincente, con entrambe le squadre accreditate per la vittoria: i ragazzi del CT Sandro Campagna punteranno a un’affermazione di prestigio per meritarsi l’approdo all’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale itinerante, dove affronterà la formazione che avrà la meglio nello spicchio di tabellone che prevede Spagna-Australia e Ungheria-Croazia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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