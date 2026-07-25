Italia Claudia trovata morta in casa | il mistero che scuote la città

Claudia D’Amario, ingegnere chimico di 35 anni, è stata trovata morta nella sua casa. Le autorità hanno aperto un’indagine per determinare le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o eventuali sospetti. La polizia sta esaminando prove e ascoltando testimoni per fare chiarezza sulla vicenda. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale.

Il ritrovamento del corpo di Claudia D’Amario, ingegnere chimico di 35 anni, ha aperto un’indagine per chiarire le cause della morte. La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Como, in via Borsieri, dopo che da giovedì non dava più notizie di sé e non si era presentata al lavoro a Lugano, un’assenza ritenuta del tutto insolita da familiari e colleghi. A fare la scoperta, nel primo pomeriggio di ieri, sono stati il fidanzato e due colleghi, entrati nell’appartamento dopo numerosi tentativi, senza successo, di contattarla telefonicamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, mentre sono immediatamente scattati gli accertamenti della polizia per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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