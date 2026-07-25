Donna trovata morta in casa mistero sul decesso della 35enne Claudia D'Amario | indagini in corso

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Non rispondeva al telefono da giovedì e non si era presentata al lavoro. Il fidanzato, accompagnato da due colleghi, si è recato a casa sua e l’ha trovata senza vita. Sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso. La polizia sta verificando eventuali elementi utili e raccogliendo testimonianze.

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Claudia D'Amario è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Non rispondeva al telefono da giovedì e non si era presentata a lavoro. Il fidanzato, insieme ai due colleghi, si è recato a casa sua e l'ha trovata morta. Si indaga sulle cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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