Donna trovata morta in casa mistero sul decesso della 35enne Claudia D'Amario | indagini in corso

Una donna di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Non rispondeva al telefono da giovedì e non si era presentata al lavoro. Il fidanzato, accompagnato da due colleghi, si è recato a casa sua e l’ha trovata senza vita. Sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso. La polizia sta verificando eventuali elementi utili e raccogliendo testimonianze.

Claudia D'Amario è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Non rispondeva al telefono da giovedì e non si era presentata a lavoro. Il fidanzato, insieme ai due colleghi, si è recato a casa sua e l'ha trovata morta. Si indaga sulle cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Donna trovata morta tra l'osservatorio astronomico di Vorno e le Parole d'Oro

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Una donna di 35 anni trovata morta in casa a Como, indaga la polizia. Ascoltati il fidanzato e un'amica #ANSA x.com

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