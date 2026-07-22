Dove vedere in tv Italia-Brasile Nations League volley femminile 2026 | orario programma streaming

La semifinale della Nations League femminile di volley si gioca sabato 25 luglio a Macao, in Cina. La partita tra Italia e Brasile si svolge in questa data, con orario ancora da definire. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, anche attraverso piattaforme online ufficiali. La sfida si tiene nel contesto di una competizione internazionale che coinvolge le migliori squadre del mondo.

Italia e Brasile si affronteranno nella semifinale della Nations League 2026 di volley femminile, che andrà in scena a Macao (Cina) nella giornata sabato 25 luglio. Appuntamento o alle ore 10.00 o alle ore 13.30, il programma esatto verrà comunicato nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio, quando si concluderanno i quarti di finale della massima competizione internazionale itinerante. Le azzurre hanno travolto l’Olanda con un perentorio 3-0 in occasione del primo incontro disputato in terra asiatica, mentre le verdeoro sono riuscite a rimontare la disattenzione iniziale contro il Giappone e a imporsi per 3-1. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, appassionante ed equilibrato: sarà una rivincita della semifinale degli ultimi Mondiali e del confronto di Nations League disputato qualche settimana fa in terra sudamericana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile - Settimana 1 | 7 Giugno 2026 LIVE SCORE

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