Guardiola nuovo ct dell’Italia? Interviene Abodi | Chiunque sarà il ct dovremo essere vicini a lui e al progetto

Il presidente della Federazione ha commentato le voci riguardanti un possibile incarico di Guardiola come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Ha affermato che, indipendentemente dalla scelta, sarà necessario sostenere il nuovo allenatore e il progetto tecnico. La questione, che coinvolge diverse parti del mondo sportivo, resta aperta, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Guardiola sarà il prossimo ct della Nazionale italiana? Parla Abodi: «Chiunque sarà il ct dovremo essere vicini a lui e al progetto». Il sogno Pep Guardiola come prossimo CT della Nazionale continua a far discutere e coinvolge ogni livello del mondo sportivo italiano. Anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, ha affrontato l’argomento, riconoscendo quanto il tema sia diventato centrale dopo le scelte e le valutazioni portate avanti da Giovanni Malagò insieme a Paolo Maldini e Leonardo. La sensazione è che tutto il sistema sportivo italiano stia vivendo un momento di attesa: la nuova area tecnica ha aperto scenari ambiziosi e ora resta da capire quale sarà il nome che guiderà l’Italia nel nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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