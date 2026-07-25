Una donna di 22 anni è stata aggredita sessualmente nell’androne del suo condominio nel quartiere Certosa di Milano. La Polizia locale ha arrestato un uomo di 24 anni, cittadino egiziano, ritenuto il presunto responsabile dell’aggressione. L’episodio si è verificato in un’area residenziale e l’indagine è ancora in corso. La vittima ha ricevuto assistenza medica e sono in atto ulteriori accertamenti.

Una 22enne è stata aggredita sessualmente nell’androne del condominio in cui abita, nel quartiere Certosa di Milano. In relazione all’episodio, la Polizia locale ha fermato un cittadino egiziano di 24 anni, ritenuto il presunto responsabile della violenza. Aggressione a Milano, la ricostruzione dei fatti. Secondo gli accertamenti effettuati dagli investigatori, la vicenda risale alla serata di mercoledì 23 luglio. Erano circa le 23 quando la giovane stava facendo rientro nella propria abitazione. La ragazza avrebbe visto un uomo entrare con rapidità nel palazzo subito dopo di lei. Una volta superata la porta d’ingresso dello stabile, secondo quanto ricostruito, l’uomo l’avrebbe seguita all’interno dell’androne. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Italia, 22enne aggredita nell’androne di casa: chi è stato arrestato

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News - Anziana aggredita nellandrone di casa. Un caso che ci obbliga a fermarci 3/4/2026

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