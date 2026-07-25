Tutti i voli tra Italia e Tel Aviv sono stati cancellati fino al 27 luglio. La decisione riguarda sia le partenze che gli arrivi e si è resa necessaria per motivi legati alle operazioni della compagnia. La compagnia ha aggiunto che continuerà a seguire la situazione e informerà i passeggeri tramite i canali ufficiali. Le cancellazioni interessano un periodo di circa due mesi.

Ita Airways ha annunciato la cancellazione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 27 luglio compreso per ragioni operative. La compagnia ha precisato che continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e fornirà aggiornamenti ai passeggeri interessati attraverso i consueti canali di comunicazione. In una nota, Ita Airways invita i clienti con prenotazioni da o verso Tel Aviv a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. I passeggeri possono inoltre consultare il sito ufficiale della compagnia o contattare il Customer Center per ricevere informazioni e assistenza. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ita Airways: voli da/per Tel Aviv cancellati fino al 27 luglio

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