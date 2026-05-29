I parlamentari hanno chiesto chiarimenti al Governo riguardo ai voli da Tel Aviv a Elmas, concentrandosi sulla presenza di schieramenti militari all’aeroporto e sui protocolli di sicurezza attivati. La richiesta deriva dalla sorveglianza intensificata e dalle misure adottate durante le operazioni di volo israeliano. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle misure di sicurezza o sulle ragioni della presenza militare. La questione è al centro di interrogazioni parlamentari.

? Domande chiave Perché l'aeroporto di Elmas è stato sorvegliato da massicci schieramenti militari?. Cosa nascondono i protocolli di sicurezza attivati per i voli israeliani?. Chi ha autorizzato l'uso delle infrastrutture sarde per scopi bellici?. Come influiranno questi voli sulla vocazione di pace della Sardegna?.? In Breve Parlamentari M5S Licheri, Perantoni e Cherchi chiedono trasparenza ai ministeri competenti.. Timore uso scali sardi per decompressione personale militare israeliano coinvolto a Gaza.. Dubbi etici sulla vocazione di pace della Sardegna rispetto al conflitto mediorientale.. Richiesta chiarimenti su protocolli sicurezza per i quattro voli da Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli da Tel Aviv a Elmas: parlamentari chiedono chiarimenti al Governo

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