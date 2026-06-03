Fiumicino Ita Airways riprende i voli Roma-Tel Aviv | due collegamenti al giorno

A partire dal primo luglio 2026, Ita Airways riprenderà i voli diretti tra Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion, con due collegamenti al giorno. La compagnia aerea ha comunicato la riattivazione di questa rotta, che era stata sospesa in precedenza. La ripresa del servizio porta a due i voli giornalieri tra le due città.

Fiumicino, 3 giugno 2026 – Ita Airways annuncia la ripresa del collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion a partire dal primo luglio 2026. La compagnia tornerà a operare sulla rotta con due frequenze giornaliere, pensate per garantire ai passeggeri collegamenti comodi attraverso l’hub romano. La ripresa dei voli rafforza il ruolo di Fiumicino come scalo di riferimento per il network domestico, internazionale e intercontinentale di ITA Airways, offrendo nuove possibilità di connessione tra l’Italia e Israele. Roma-Tel Aviv, gli orari dei voli ITA Airways. Il collegamento sarà articolato su due coppie di voli giornalieri. Il volo AZ806 partirà da Roma Fiumicino alle 9. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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