Trema la terra terremoto in Calabria | forte scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche a Reggio

Da reggiotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata alle 00:12 sulla costa calabra nord-occidentale, nel Cosentino. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha confermato il movimento sismico, avvertito anche a Reggio Calabria. La terra ha tremato nella notte, senza al momento notizie ufficiali su danni o vittime.

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Trema la terra in Calabria. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle ore 00,12 sulla costa calabra nord occidentale nel Cosentino dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Il sisma, epicentro in mare, localizzato a una profondità di 250 chilometri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Terremoto in Calabria, scossa avvertita anche nel territorio aretuseo

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