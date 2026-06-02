Trema la terra terremoto in Calabria | forte scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche a Reggio
Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata alle 00:12 sulla costa calabra nord-occidentale, nel Cosentino. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha confermato il movimento sismico, avvertito anche a Reggio Calabria. La terra ha tremato nella notte, senza al momento notizie ufficiali su danni o vittime.
Trema la terra in Calabria. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle ore 00,12 sulla costa calabra nord occidentale nel Cosentino dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Il sisma, epicentro in mare, localizzato a una profondità di 250 chilometri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Terremoto.
Terremoto in Calabria, scossa avvertita anche nel territorio aretuseo
Notizie e thread social correlati
Forte scossa di terremoto in Calabria, trema la terra anche nel casertanoAlle 00:12, i sismografi dell'Ingv hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6,2 lungo la costa vicino a Cosenza, in Calabria.
Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: la terra trema anche nel BrindisinoUna forte scossa di terremoto si è verificata al largo della Calabria alle ore 00.
Temi più discussi: Trema la terra sul Gargano, scossa di terremoto in nottata: nessun ferito; Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: la terra trema anche nel Brindisino; Forte scossa di terremoto in Calabria, trema la terra anche nel casertano; Scossa di terremoto oggi nel Lazio, trema la terra in provincia di Latina: epicentro a Priverno, magnitudo di 2.
Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: la terra trema anche nel Brindisino ift.tt/CYcShip ift.tt/9e2yPc1 x.com
TREMA IL MEDITERRANEO: FORTE SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA ANCHE IN PUGLIA ?Poco dopo la mezzanotte, precisamente alle ore 00:13, una forte scossa di terremoto con una magnitudo stimata di 5.6 ha fatto tremare diverse nazioni del baci - Facebook facebook
6 MAGGIO 1976 TERREMOTO del FRIULI Alle ore 21:00 la terra trema: un sisma di magnitudo 6.5 della scala Richter con epicentro tra Gemona e Artegna, vicino Udine, uccide 990 persone e causa ingentissimi danni. reddit
La terra trema nel Forlivese: tre scosse tra le due di notte e le otto del mattinoLa terra continua a tremare nel Forlivese. Dopo il primo terremoto avvertito dalla popolazione nella notte appena passata e avvenuto all'1.51 con epicentro a Meldola (Forlì-Cesena), si sono registrate ... msn.com
Trema la terra in Calabria: scossa di magnitudo 5.6 al largo di Cosenza: avvertita anche in IrpiniaUna fortissima scossa di terremoto, con magnitudo stimata di 5.6 gradi della scala Richter, è stata registrata nella notte del 2 giugno 2026 alle ore 00:12. L’epicentro è stato localizzato nel Mar ... corriereirpinia.it