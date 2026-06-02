Trema la terra terremoto in Calabria | forte scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche a Reggio

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata alle 00:12 sulla costa calabra nord-occidentale, nel Cosentino. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha confermato il movimento sismico, avvertito anche a Reggio Calabria. La terra ha tremato nella notte, senza al momento notizie ufficiali su danni o vittime.