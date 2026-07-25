Il nuovo allenatore del Liverpool ha dichiarato che i calciatori sono i protagonisti e che il suo ruolo è aiutarli, ma solo loro possono portare al successo. In un’intervista al Times, ha spiegato la sua visione del calcio, sottolineando l’importanza del contributo individuale dei giocatori. Ha anche ricordato di aver avuto un contatto con il Milan in passato. Le sue parole si concentrano sulla centralità dei calciatori nel raggiungimento degli obiettivi della squadra.

Il nuovo allenatore del Liverpool (con cui ebbe un contatto anche il Milan) ha rilasciato una lunga intervista al Times, esplicitando la sua idea di calcio. Le parole di Iraola. Lo spagnolo, partendo proprio dalla vittoria della Nazionale contro l’Argentina, analizza l’importanza del collettivismo: “ Io dico sempre che il senso di collettività è molto importante. La Spagna non ha mai avuto i migliori atleti. Se analizziamo il nuoto, l’atletica e altre discipline individuali, normalmente non vinciamo molte medaglie. Ma negli sport di squadra siamo molto forti. Nel calcio, nella pallacanestro, nella pallamano, nell’hockey, normalmente abbiamo buone squadre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Iraola: “I calciatori sono i protagonisti. Il nostro compito è aiutarli, ma solo loro possono darci il successo”

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