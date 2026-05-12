L'attrice nota per il ruolo nelle serie televisive ha recentemente pubblicato un libro in cui parla apertamente delle sue difficoltà personali. Dopo aver raggiunto il successo, ha raccontato di aver attraversato un periodo di depressione, durante il quale si è sentita smarrita. Ha anche commentato il valore della famiglia, sottolineando che, sebbene si possano avere figli da soli, le risorse economiche sono state un ostacolo.

Che cosa ha provato quando è stata richiamata per interpretare Stefania nei Cesaroni? «Mi sono sentita lusingata perché, senza più personaggi come Ezio, non era scontato che mi volessero. L'ho preso come un attestato di stima perché mi ha dato la possibilità di crescere: in questa stagione, per dire, sono la madre di un figlio grande, ma anche una donna che approfondisce un'amicizia come quella con Giulio. L'affetto del pubblico, forse legato anche al fatto che sono l'unica donna rimasta del vecchio cast, mi ha colpito molto». Che cosa ha dato I Cesaroni ad Elda Alvigini? «Sicuramente la popolarità. Nonostante prima avessi lavorato con Bellocchio e Caligari e avessi interpretato due film da protagonista con Pierfrancesco Favino, è stata la fiction a permettermi di essere riconoscibile.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elda Alvigini: «Dopo il successo dei Cesaroni sono entrata in depressione perché non sapevo più chi ero. I figli si possono fare anche da soli ma, quando i soldi sono finiti, non potevo più permettermelo»

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