Durante l’evento di Cannes 2026, Pierfrancesco Favino ha dichiarato che il ruolo principale è quello di creare, non di distruggere. Le sue parole sono state pronunciate sul palco dell’evento, sottolineando l’importanza di un approccio positivo e costruttivo nel settore. Nessuna altra informazione o dettaglio sulla sua dichiarazione è stata fornita in questa occasione.

Pierfrancesco Favino sale sul palco di Cannes 2026 e lancia un messaggio diretto sul valore della creazione. L’attore italiano, chiamato a presentare il premio per la migliore interpretazione femminile, ha approfittato del momento per riflettere sul ruolo dell’arte in un’epoca segnata da tensioni e conflitti. “Qui stasera ci troviamo come persone che provano a dare forma a qualcosa, a edificare, in un contesto che pare dominato dall’attrazione per la demolizione”, ha affermato. “Demolire è la via più immediata, non richiede sforzo. Noi invece sappiamo quanto impegno, quanta competenza, quanti interrogativi e quanto affetto servano per dare vita a un progetto e portarlo avanti”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cannes 2026, Favino: “Il nostro compito è creare, non distruggere”

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