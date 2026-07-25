Iran Trump | Vogliono un accordo ma non sono ancora pronti

Da lapresse.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì, un rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che il paese è pronto a intervenire con un attacco “massiccio” contro l’Iran, ma ha anche indicato che le due nazioni stanno portando avanti un dialogo “seriamente”. Il governo statunitense ha inoltre dichiarato di essere in attesa di un accordo, anche se ha sottolineato che l’Iran non è ancora pronto per firmarlo. La situazione rimane tesa, con le parti impegnate in discussioni e preparativi militari.

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Venerdì Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “pronti all’azione” e che stanno valutando un attacco “massiccio” contro l’ Iran, ma ha anche affermato che le due parti stanno dialogando “seriamente”. pronti all’azione. Seduto nello Studio Ovale, il capo della Casa Bianca ha specificato che il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e “molte altre persone” stanno parlando con l’Iran nella speranza di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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