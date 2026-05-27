Trump | Iran vuole accordo ma non siamo ancora soddisfatti

Il presidente americano ha dichiarato che l'Iran desidera raggiungere un accordo, ma gli Stati Uniti non sono ancora soddisfatti. La dichiarazione è stata rilasciata durante una riunione di gabinetto. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui termini dell’accordo o sulle condizioni richieste dagli Stati Uniti. La posizione ufficiale riguarda il desiderio di un’intesa, ma con riserve da parte americana.

(Adnkronos) – L'Iran "ha molta voglia di fare un accordo", ma "non siamo ancora soddisfatti". Così il presidente americano Donald Trump durante la riunione di gabinetto. "Ma saremo soddisfatti – ha proseguito – o in alternativo dovremo finire il lavoro". Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

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