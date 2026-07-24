Trump su guerra Iran | Non sono pronti a fare un accordo hanno cattive intenzioni

(Agenzia Vista) Marietta, Georgia, Usa 24 luglio 2026 "Nel primo mandato abbiamo avuto la più grande economia della storia del nostro Paese, e questa economia la supererà di gran lunga. Stiamo andando molto bene contro la Repubblica Islamica dell'Iran, stiamo andando estremamente bene. Loro vorrebbero fare qualcosa, ma io dico che non sono ancora pronti, hanno bisogno di ancora più di quanto già fatto. Non sono ancora pronti, hanno delle intenzioni malvagie. Non possiamo permettere loro di avere un'arma nucleare. Se lo facessimo, tutto questo di cui vi sto parlando sui vostri data center non conterebbe più nulla nel momento in cui iniziassero a spazzare via le comunità, una ad una. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump sulla sua guerra con l'Iran: Non sono pronti per un accordo, hanno cattive intenzioni

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