Nella notte tra sabato e domenica, non sono stati segnalati raid statunitensi contro l’Iran, dopo quasi due settimane di attacchi continui. La pausa si verifica dopo un periodo in cui gli attacchi si sono succeduti con regolarità. Non ci sono state ulteriori azioni militari o dichiarazioni ufficiali riguardo a possibili sviluppi. La situazione rimane senza nuovi interventi nella regione durante questa notte.

L’Iran non ha segnalato alcun attacco Usa nella notte tra sabato e domenica, in quella che sembra una pausa dopo quasi due settimane consecutive di attacchi statunitensi. Tuttavia, la tensione rimane alta in seguito alla recente escalation per il controllo dello strategico Stretto di Hormuz. Il portavoce del ministero della Salute iraniano, Hossein Kermanpour, ha pubblicato un messaggio su X, affermando che “l’Iran ha trascorso una notte tranquilla”, senza segnalazioni di attacchi. Il Comando Centrale degli Stati Uniti non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Tuttavia, a differenza delle 13 notti precedenti, non ha segnalato nuovi attacchi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, si fermano gli attacchi Usa: notte senza raid dopo due settimane

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