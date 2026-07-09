Gli attacchi potrebbero durare settimane Il piano di Trump per bloccare i raid dell' Iran

Notizia in breve

Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi in Iran per il secondo giorno consecutivo, poche ore dopo che l’amministrazione ha annunciato la fine del cessate il fuoco tra i due paesi. Il presidente americano ha presentato un piano per bloccare i raid iraniani, prevedendo che gli attacchi potrebbero durare settimane. La decisione è arrivata meno di un mese dopo la firma di un’intesa provvisoria tra le parti.