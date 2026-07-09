Gli attacchi potrebbero durare settimane Il piano di Trump per bloccare i raid dell' Iran
Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi in Iran per il secondo giorno consecutivo, poche ore dopo che l’amministrazione ha annunciato la fine del cessate il fuoco tra i due paesi. Il presidente americano ha presentato un piano per bloccare i raid iraniani, prevedendo che gli attacchi potrebbero durare settimane. La decisione è arrivata meno di un mese dopo la firma di un’intesa provvisoria tra le parti.
A poche ore dall’annuncio di Donald Trump sulla fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran (a meno di un mese dal raggiungimento dell’intesa provvisoria) le forze statunitensi hanno colpito obiettivi in Iran per il secondo giorno consecutivo. I nuovi raid, si legge in un post pubblicato su X dall’Us Central Command, sono stati condotti su ordine del presidente “per indebolire ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz ”. Sul suo account su Truth, il tycoon ha descritto i blitz della scorsa notte come una “ritorsione per il bombardamento di ieri delle navi da parte dell’Iran” avvertendo che “se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerebbe di molto”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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