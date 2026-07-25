Iran | Precedente esplosivo usare i nostri beni congelati

Notizia in breve

L’Iran ha esposto due missili balistici Zolfaqar in piazza Azadi a Teheran, respingendo le minacce di Donald Trump. In risposta alle tensioni, il paese ha dichiarato che sarebbe un precedente esplosivo usare i propri beni congelati. La decisione arriva dopo le dichiarazioni di Washington e rappresenta un messaggio di fermezza da parte dell’Iran. La presenza dei missili in pubblico sottolinea la volontà di non cedere alle pressioni esterne.