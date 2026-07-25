Iran | Precedente esplosivo usare i nostri beni congelati
L’Iran ha esposto due missili balistici Zolfaqar in piazza Azadi a Teheran, respingendo le minacce di Donald Trump. In risposta alle tensioni, il paese ha dichiarato che sarebbe un precedente esplosivo usare i propri beni congelati. La decisione arriva dopo le dichiarazioni di Washington e rappresenta un messaggio di fermezza da parte dell’Iran. La presenza dei missili in pubblico sottolinea la volontà di non cedere alle pressioni esterne.
Due missili balistici Zolfaqar esposti in piazza Azadi “della Libertà”, a Teheran: un segnale inequivocabile. L’Iran ha scelto di non piegarsi alle minacce apocalittiche di Donald Trump, rilanciate con insistenza. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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#RelataRefero: guerra #USA all' #Iran #Iran: il ministro degli Esteri #Araghchi: L'appropriazione indebita dei beni di un'altra nazione per far fronte a future rivendicazioni non correlate costituisce precedente esplosivo: nessun bene sarà più al sicuro ansa.it/sit x.com
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