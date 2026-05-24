I negoziatori iraniani chiedono lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di beni congelati in Qatar, come condizione per proseguire i colloqui con gli Stati Uniti sull’accordo per mettere fine alla guerra. La richiesta blocca le trattative in corso, che al momento sono in stallo. Le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa definitiva, e la questione dei fondi congelati rappresenta un punto critico.

I negoziatori iraniani chiedono l’immediato sblocco di 12 miliardi di dollari di beni congelati in Qatar come precondizione per l’ avanzamento dei colloqui con gli Stati Uniti su un possibile accordo per porre fine alla guerra. Lo scrive Iran International, il media di opposizione iraniana basato a Londra, citando una fonte a conoscenza dei negoziati secondo cui lo sblocco di questi fondi specifici in Qatar è una condizione imprescindibile per la fase iniziale del Memorandum d’Intesa. Secondo l’agenzia iraniana Tasnim, se “l’ostruzionismo” su clausole come questa persiste l’accordo potrebbe essere annullato perché l’Iran ha ribadito che “non scenderà a compromessi sulle sue linee rosse per difendere i diritti del suo popolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La condizione di Teheran: sblocco di 12 miliardi di dollari di beni congelati in Qatar o ferma i colloqui sull’accordo con gli Usa

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