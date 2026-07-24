Due petroliere saudite sono state colpite da attacchi nello stretto di Bab al Mandab, secondo quanto riferito. La notte scorsa, gli Stati Uniti hanno segnalato nuovi attacchi contro navi nella regione di Hormuz. Il governo iraniano ha dichiarato che eventuali danni alle navi sarebbero coperti dai beni iraniani, mentre Teheran ha definito gli incidenti come un precedente esplosivo. Gli Houthi, alleati dell’Iran, sono coinvolti negli attacchi contro le petroliere.

La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i 100 dollari al barile per la prima volta da maggio, borse giù. Ira di Trump che minaccia 'gravi punizioni militari' sia a Teheran sia agli Houthi e dice di essere vicino a decidere 'un attacco massiccio' contro l'Iran, 'più grande di qualsiasi altro'. "D'ora in poi - aggiunge - tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono". La replica di Teheran: "Precedente esplosivo". 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Nuova notte di attacchi degli Usa. Trump: "I danni alle navi di Hormuz coperti dai beni dell'Iran". Teheran: "Precedente esplosivo"

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