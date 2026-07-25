Un uomo di 52 anni, residente in provincia di Bergamo, è risultato positivo alla cocaina dopo aver investito una donna di 34 anni mentre era in bicicletta in via San Pancrazio, ad Adro. L'incidente è avvenuto venerdì sera, e la donna si trova in condizioni gravi. Dopo il test, il conducente dell'auto è risultato positivo alla sostanza stupefacente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

È risultato positivo alla cocaina il 52enne residente a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, che venerdì sera ad Adro ha travolto una 34enne di Capriolo mentre in sella alla sua bicicletta stava percorrendo via San Pancrazio. Dopo l'incidente si è fermato e ha chiamato i soccorsi: la giovane mamma è stata trasferita all'ospedale Civile in codice rosso ed è ricoverata in terapia intensiva in gravi condizioni a causa del trauma cranico e toracico riportati nello schianto. Quando sono arrivati gli operatori sanitari non era cosciente. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri di Chiari. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Investita in bici ad Adro, è grave: il conducente dell'auto positivo alla cocaina

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