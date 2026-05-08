Un 64enne positivo alla cocaina con la sua auto investe e uccide una ciclista. Messo ai domiciliari viene trovato dai carabinieri fuori della sua abitazione e quindi portato in carcere per evasione. Nuovo sviluppo dello scontro costato la vita a una donna cinese di 56 avvenuto a Cesena martedì 5 maggio. L'incidente mortale è avvenuto a Case Finali, zona periferica della città romagnola. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine il conducente è stato fermato in evidente stato di alterazione a bordo della sua Honda Jazz. Come detto si tratta di un uomo di nazionalità italiana di 64 anni. Il conducente è stato quindi portato all’ospedale “Bufalini” di Cesena e sottoposto agli esami necessari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti da parte sua.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ciclista investita a Cesena, automobilista positivo alla cocaina

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