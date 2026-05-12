Casertano investito e ucciso nel Bolognese | positivo ad alcol e cocaina il conducente

Un uomo di 69 anni originario del casertano è morto dopo essere stato investito il 27 aprile scorso a Castel d’Aiano, nell’Appennino bolognese. Il conducente coinvolto è un 52enne albanese, il cui test ha rilevato la presenza di alcol e cocaina nel sangue. La sua posizione giudiziaria si sta aggravando dopo i risultati delle analisi.

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Si aggrava ulteriormente la posizione del 52enne albanese accusato del tragico investimento avvenuto il 27 aprile scorso a Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese, costato la vita a un uomo di 69 anni originario del casertano.La vittima, identificata come Gaetano Martone, era nata nel territorio.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Camionista investito e ucciso nel casertano durante protesta dei tir!Le dinamiche sociali, quando si intrecciano con le grandi arterie che collegano il Paese, creano scenari di altissima tensione dove le rivendicazioni... Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei TirTempo di lettura: < 1 minutoUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sull’A1, nel tratto casertano all’altezza... Argomenti più discussi: Uomo investito e ucciso da un treno sulla linea Caserta-Foggia; Uomo investito e ucciso da un treno sulla linea Caserta-Foggia: 400 persone bloccate nel convoglio; Uomo investito e ucciso sui binari: circolazione sospesa sulla Caserta-Foggia, treni per Bari bloccati; Uomo ucciso da un treno sulla Caserta-Foggia, linea bloccata per sette ore. L'odissea di 400 passeggeri ad Ariano Irpino. Uomo investito e ucciso da treno sulla Caserta-Foggia, linea bloccata da ore: 400 passeggeri fermi ad Ariano Irpino x.com Madre e due figli in vacanza scomparsi in Friuli, l’auto ritrovata in un parcheggio reddit Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei TirEra appena sceso dal tir per iniziare la protesta contro il caro carburante quando è stato investito da un'auto condotta da giovane di 23 anni, che se l'è trovato davanti senza poter fare nulla. E' ... ansa.it