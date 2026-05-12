Casertano investito e ucciso nel Bolognese | positivo ad alcol e cocaina il conducente
Un uomo di 69 anni originario del casertano è morto dopo essere stato investito il 27 aprile scorso a Castel d’Aiano, nell’Appennino bolognese. Il conducente coinvolto è un 52enne albanese, il cui test ha rilevato la presenza di alcol e cocaina nel sangue. La sua posizione giudiziaria si sta aggravando dopo i risultati delle analisi.
Si aggrava ulteriormente la posizione del 52enne albanese accusato del tragico investimento avvenuto il 27 aprile scorso a Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese, costato la vita a un uomo di 69 anni originario del casertano.La vittima, identificata come Gaetano Martone, era nata nel territorio.🔗 Leggi su Casertanews.it
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