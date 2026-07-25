Un uomo di 52 anni di Castelli Calepio ha investito una donna di 34 anni di Capriolo mentre era in bicicletta ad Adro, nel Brescia. Dopo l'incidente, è stato sottoposto a controlli e è risultato positivo alla cocaina. La donna è rimasta ferita e trasportata in ospedale. La polizia ha sequestrato l’auto e ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Un 52enne di Castelli Calepio ha travolto con la sua auto una 34enne di Capriolo (Brescia) ad Adro, nel Bresciano, che era alla guida di una bicicletta. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 24 luglio, e la donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Civile, dove è ricoverata in terapia intensiva a causa dei pesanti traumi al cranio e al torace. L'uomo è risultato positivo alla cocaina. Dopo l'incidente si è fermato e ha chiamato i soccorsi, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari. Il 52enne è stato denunciato e la sua posizione è al vaglio della Procura dopo la positività alla sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Investe una donna nel Bresciano: positivo alla cocaina un 52enne di Castelli Calepio

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