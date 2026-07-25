Ciclista investita da un’auto ad Adro | alla guida un 52enne bergamasco positivo alla cocaina

Una ciclista di 34 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto venerdì sera ad Adro. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. La donna stava percorrendo via San Pancrazio quando è avvenuto l’incidente. Le sue condizioni sono critiche. La polizia ha sequestrato l’auto e sta conducendo gli accertamenti. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali responsabilità del conducente.

Restano gravissime le condizioni della donna di 34 anni investita nella serata di venerdì 24 luglio ad Adro (BS), mentre percorreva in sella alla sua bicicletta via San Pancrazio. L’incidente è avvenuto attorno alle 21.30 in un tratto di strada poco illuminato: secondo una prima ricostruzione ad opera dei carabinieri di Chiari, la donna, classe 1991 residente a Capriolo, stava viaggiando sul bordo della strada quando improvvisamente è stata travolta da una Volkswagen Golf. Immediata la richiesta di soccorso al numero unico d’emergenza 112, che ha inviato sul posto un’ambulanza e due automediche: la donna è stata soccorsa in stato di incoscienza e trasportata con la massima urgenza, in codice rosso, al Civile di Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Adro, ciclista travolta da un’auto: 34enne ricoverata in gravi condizioniL'incidente venerdì sera in via San Pancrazio, intorno alle 21. La donna è stata trasportata in codice rosso al Civile di Brescia. quibrescia.it