Adro con l’auto investe una donna in bicicletta | positivo alla cocaina La 34enne è gravissima
Un automobilista di 34 anni coinvolto in un incidente ad Adro è risultato positivo alla cocaina. I fatti sono avvenuti ieri sera, quando ha investito una donna in bicicletta. La vittima è grave e ricoverata in ospedale. La polizia ha sequestrato l’auto e sta conducendo le verifiche sul caso. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle cause dell’incidente o sull’identità dell’automobilista.
Adro (Brescia), 25 luglio 2026 – È risultato positivo alla cocaina un automobilista che ieri sera ad Adro nel Bresciano ha investito una donna di 34 anni che era in bicicletta e che ora è ricoverata in condizioni disperate. L'automobilista, residente a Castelli Calepio, nella Bergamasca, si è fermato dopo l'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. È stato denunciato e la posizione è al vaglio della Procura dopo la positività alla cocaina. Il precedente. Una tragedia stradale ha coinvolto un’altra donna, sempre in provincia di Brescia. Ieri infatti è morta Danuta Lisowska, polacca di 62 anni. Poco dopo la mezzanotte di giovedì, mentre pedalava in sella alla sua bicicletta è caduta ed è finita nella roggia Villachiara tra Roccafranca e la frazione di Ludriano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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