Intrigo internazionale per Rodri | City Psg o Real Madrid? Tutto sul futuro del Pallone d' Oro

Da sportmediaset.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rodri, centrocampista spagnolo, ha manifestato l’intenzione di lasciare il Manchester City, dove gioca da sette anni e il cui contratto scade nel 2027. Sul suo futuro ci sono tre club: il Paris Saint-Germain, il Real Madrid e il Manchester City stesso. La sua presenza ha attirato l’interesse di più squadre di alto livello, anche dopo la sua prestazione al Mondiale. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

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Tutti vogliono Rodri. Il centrocampista spagnolo, autore di un Mondiale clamoroso per leadership e qualità, vorrebbe cambiare aria dopo sette anni al Manchester City, visto anche il contratto in scadenza nel 2027. Le più grandi contendenti sono Real Madrid e Paris Saint Germain: José Mourinho ha convinto Florentino ad aprire i cordoni della borsa, mentre Luis Enrique vuole assolutamente rafforzare il proprio centrocampo già fortissimo inserendo un altro top player e ha ottenuto l'assenso di Al Khelaïfi per completare l'operazione. La sfida si gioca su questi due tavoli, più quello degli Sky Blues che continuano a offrirgli il rinnovo e ricevono solo rifiuti: siamo già al secondo "niet" al Manchester City. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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