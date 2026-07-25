Rodri, centrocampista spagnolo, ha manifestato l’intenzione di lasciare il Manchester City, dove gioca da sette anni e il cui contratto scade nel 2027. Sul suo futuro ci sono tre club: il Paris Saint-Germain, il Real Madrid e il Manchester City stesso. La sua presenza ha attirato l’interesse di più squadre di alto livello, anche dopo la sua prestazione al Mondiale. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Tutti vogliono Rodri. Il centrocampista spagnolo, autore di un Mondiale clamoroso per leadership e qualità, vorrebbe cambiare aria dopo sette anni al Manchester City, visto anche il contratto in scadenza nel 2027. Le più grandi contendenti sono Real Madrid e Paris Saint Germain: José Mourinho ha convinto Florentino ad aprire i cordoni della borsa, mentre Luis Enrique vuole assolutamente rafforzare il proprio centrocampo già fortissimo inserendo un altro top player e ha ottenuto l'assenso di Al Khelaïfi per completare l'operazione. La sfida si gioca su questi due tavoli, più quello degli Sky Blues che continuano a offrirgli il rinnovo e ricevono solo rifiuti: siamo già al secondo "niet" al Manchester City. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Intrigo internazionale per Rodri: City, Psg o Real Madrid? Tutto sul futuro del Pallone d'Oro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Psg è pronto a rovinare i piani del Real Madrid per Rodri: gli scenariIl Paris Saint-Germain si prepara a sfidare il Real Madrid per il centrocampista che ha appena vinto il Mondiale.

Il Manchester City offre un nuovo accordo a Rodri tra l’interesse del Real MadridIl Manchester City ha proposto un rinnovo contrattuale a Rodri, il cui accordo attuale scadrà tra circa un anno.

Accordo Rodri Real Madrid, ora si tratta con il Manchester City! A che punto siamo per il maxi-affare per lo spagnoloRodri e il Real Madrid hanno trovato l’accordo, ora la trattativa prosegue con il Manchester City! Novità importanti Il Real Madrid fa sul serio e punta con decisione su Rodri per rivoluzionare la pro ... msn.com

Real Madrid-Rodri, in Spagna sono sicuri! La situazione e la posizione di Manchester City e MarescaIl centrocampista spagnolo fresco vincitore della Coppa del Mondo sarebbe un sogno per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho ... tuttosport.com