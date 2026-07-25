Nella notte tra il 24 e il 25 luglio a Manfredonia, due ragazze di 14 anni sono state trovate in condizioni critiche a causa di un'intossicazione alcolica. Una dottoressa e suo figlio di 17 anni, insieme al personale del 118, sono intervenuti per soccorrerle. Le giovani sono state portate in ospedale e ora sono fuori pericolo. Il CNDDU chiede maggiore educazione sulla responsabilità tra i giovani.

Nella notte tra il 24 e il 25 luglio, a Manfredonia, due ragazze di quattordici anni hanno rischiato la vita per una grave intossicazione alcolica. A salvarle sono stati una dottoressa e suo figlio diciassettenne, insieme al personale del 118. Un episodio dal lieto fine che riporta al centro il tema della prevenzione e della responsabilità tra i più giovani.Cosa è successo a ManfredoniaDurante una serata trascorsa con un gruppo di ragazzi più grandi, due quattordicenni hanno accusato un malore improvviso. Una di loro aveva perso conoscenza e rischiava di soffocare a causa del vomito, mentre l'altra mostrava sintomi simili poco distante. L'intervento tempestivo di una dottoressa e del figlio diciassettenne, unito alla professionalità del personale del 118, ha evitato un epilogo drammatico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Intossicazione alcolica: due 14enni salvate a Manfredonia, il CNDDU chiede più educazione alla responsabilità

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