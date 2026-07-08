Educazione digitale a scuola | il CNDDU chiede un piano nazionale per i diritti online

Il CNDDU ha richiesto un piano nazionale dedicato ai diritti online per l'educazione digitale nelle scuole. I social network rappresentano oggi la principale fonte di notizie per adolescenti e giovani adulti, rendendo necessaria una formazione specifica. La proposta mira a integrare l'insegnamento delle competenze digitali nel sistema scolastico italiano.

I social network sono ormai la prima fonte di notizie per adolescenti e giovani adulti. Per questo l'educazione digitale diventa una priorità della scuola italiana. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani chiede regole chiare e più consapevolezza. L'obiettivo è formare cittadini capaci di orientarsi tra algoritmi, piattaforme e sistemi di intelligenza artificiale sempre più diffusi.Perché i social cambiano l'informazione dei giovaniLe ricerche di AGCOM, del Reuters Institute e del Censis raccontano un cambiamento profondo. Oggi i ragazzi incontrano le notizie soprattutto sulle piattaforme social, non più sui media tradizionali. Il giornalismo professionale resta il punto di riferimento per verificare i fatti e approfondire, ma non è più la porta d'accesso principale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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