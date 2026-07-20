Educazione giuridica permanente | il CNDDU chiede un piano nazionale per le scuole

Il CNDDU chiede un piano nazionale per l’educazione giuridica permanente nelle scuole. Nel frattempo, una vasta operazione della Polizia di Stato ha coinvolto 44 province italiane, con oltre 1.000 agenti impiegati contro le baby gang. Sono stati effettuati centinaia di arresti tra minorenni e maggiorenni.

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha toccato quarantaquattro province italiane, con oltre mille agenti impegnati contro le baby gang. Centinaia gli arresti, tra maggiorenni e minorenni. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani coglie l'occasione per rilanciare un tema decisivo: l'educazione giuridica nelle aule italiane come prima forma di prevenzione, molto prima che intervenga il codice penale.Il blitz nelle 44 province e i numeri emersiL'attività investigativa, coordinata dal Servizio centrale operativo, ha portato all'arresto di centinaia di persone accusate di reati contro la persona, il patrimonio e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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