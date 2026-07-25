Intimidazioni e vandalismo alla festa del Pd incisa Stella di David sul cofano di un auto e il biglietto | Puzzi come le carogne di Gaza
Durante una festa del Partito Democratico in un comune della provincia, è stato danneggiato un veicolo di un partecipante. Sul cofano dell’auto è stata incisa una Stella di David e è stato lasciato un biglietto con insulti riferiti alla situazione in una regione del Medio Oriente. La polizia ha ricevuto la segnalazione e sta indagando sull’accaduto. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.
Un atto vandalico e un messaggio intimidatorio hanno rovinato il clima gioioso alla festa dell'Unità di Botticino. I dirigenti del Partito democratico hanno divulgato la fotografia della macchina sfregiata di un'avventrice della festa per denunciare un grave episodio politico. La signora ha trascorso la serata di giovedì 24 luglio in allegria e al fresco in Valverde ma, purtroppo, nel fare ritorno al proprio veicolo, ha scoperto l'inquietante danno. Sul cofano della sua macchina era incisa una enorme Stella di David e un biglietto scritto con la penna dall'inchiostro nero con un messaggio minaccioso: «Puzzi di m***a come le Karogne di Gaza». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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