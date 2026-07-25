Intimidazioni e vandalismo alla festa del Pd incisa Stella di David sul cofano di un auto e il biglietto | Puzzi come le carogne di Gaza

Notizia in breve

Durante una festa del Partito Democratico in un comune della provincia, è stato danneggiato un veicolo di un partecipante. Sul cofano dell’auto è stata incisa una Stella di David e è stato lasciato un biglietto con insulti riferiti alla situazione in una regione del Medio Oriente. La polizia ha ricevuto la segnalazione e sta indagando sull’accaduto. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.