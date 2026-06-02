Un giovane di 23 anni è morto a Roccafranca dopo essere caduto dal cofano di un'auto. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava sul veicolo durante una serata tra amici e sarebbe salito sul cofano, probabilmente per una bravata o per sorprendere gli altri. L’incidente è avvenuto durante la notte, e il giovane è caduto a terra, riportando ferite fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo.

Roccafranca (Brescia), 2 giugno 2026 – Credeva di fare una bravata o forse di soprendere gli amici con cui ha trascorso la serata. Invece il suo gesto si è trasformato nella scintilla che ha scatenato un dramma. Un giovane di Roccafranca: Pio Domenico Fazzolari, 23 anni, è morto dopo essere saltato sul cofano della vettura di un amico da cui era appena sceso. È accaduto dopo le 23 di lunedì 1 giugno. La serata passata tra amici si è trasformata, così, in una tragedia. La dinamica. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri della Compagnia di Chiari, la vittima era appena stata riaccompagnata a casa da un amico. Per motivi ancora da capire Pio Domenico avrebbe improvvisamente fatto un balzo verso il cofano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragedia a Roccafranca, sale sul cofano dell’auto di un amico e cade: morto 23enne

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