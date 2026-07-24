Venticinque anni fa era la sedicenne che faceva perdere la testa a Stefano Accorsi in L’ultimo bacio. Oggi Martina Stella ha 41 anni, un divorzio alle spalle, due figli e una carriera che spazia dal cinema al teatro. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’attrice traccia un bilancio fattuale della sua vita, affrontando i successi, le difficoltà economiche degli esordi, la gestione dell’attenzione mediatica e la sua attuale vita sentimentale da single. Dopo la fine del matrimonio con il procuratore sportivo Andrea Manfredonia (padre del suo secondo figlio, Leonardo, mentre la primogenita Ginevra è nata dalla precedente relazione con l’hair stylist Gabriele Gregorini ), Martina Stella si è ritrovata a fare i conti con la fine di un progetto di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono un caso umano, faccio appuntamenti al buio disastrosi. All’inizio non avevo neanche i soldi per il biglietto del treno, se arrivava il controllore mi chiudevo in bagno”: le confessioni di Martina Stella

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Su prometido la engaña; se casa con el camarero del hotel, ¡era CEO billonario!

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