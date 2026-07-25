Tra aprile e giugno, Interparfums ha registrato vendite per circa 199 milioni di euro, con una diminuzione del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società è considerata uno dei principali attori nel settore della profumeria a livello mondiale. La riduzione delle vendite si inserisce in un andamento negativo più ampio, che riguarda anche i risultati complessivi del gruppo nel primo semestre dell'anno.

Tra inizio aprile e fine giugno, il gruppo leader della profumeria mondiale Interparfums ha realizzato circa 199 milioni di euro di vendite (-5,9% su base annua). La società ha annunciato un fatturato in calo di quasi il 6% nel secondo trimestre, arrivato soprattutto a causa delle penalizzazioni dovute all’andamento dell’Europa occidentale, e da un effetto cambio sfavorevole in Nord America. Interparfums annuncia un calo: quasi al 6% nel secondo trimestre. Come ha specificato la società in una nota, il fatturato del primo semestre vale 414,3 milioni di euro, in diminuzione del 7,3% a cambi correnti e del 3,7% a cambi costanti rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Interparfums annuncia un calo quasi del 6%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Panama riprende i porti: Mulino annuncia un calo dei tensioni con la CinaDopo un periodo di tensioni, Panama ha annunciato la riapertura dei porti, con un'importante dichiarazione da parte di un rappresentante governativo...

Elezioni comunali 2026, l'affluenza delle 19: in calo quasi ovunqueAlle 19, l’affluenza alle urne nella città metropolitana di Genova si ferma al 29,02 per cento.

Argomenti più discussi: Perché il titolo Inter Parfums sta scendendo oggi?; Interparfums crolla in borsa dopo deludenti vendite H1 e guidance.

Interparfums annuncia un calo quasi del 6%Tra inizio aprile e fine giugno, il gruppo leader della profumeria mondiale Interparfums ha ... msn.com

Interparfums cresce del 2% nel semestre e raggiunge 686 milioni di dollariInterparfums ha chiuso il primo semestre 2026 con un fatturato di 686 milioni di dollari (circa 590 milioni di euro), in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel solo sec ... beauty.pambianconews.com