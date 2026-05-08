Dopo un periodo di tensioni, Panama ha annunciato la riapertura dei porti, con un'importante dichiarazione da parte di un rappresentante governativo che segnala un calo delle tensioni con la Cina. Restano da definire le modalità con cui cambierà il potere contrattuale del paese nei confronti di Pechino e le modalità delle prossime gare internazionali per l'assegnazione delle concessioni ai porti di Balboa. Le decisioni in arrivo potrebbero influenzare gli equilibri nel settore portuale.

? Punti chiave Come cambierà il potere contrattuale di Panama verso Pechino?. Chi vincerà le nuove gare internazionali per i porti di Balboa?. Perché la separazione dei bandi serve a evitare nuovi monopoli?. Cosa accadrà ai terminal portuali durante i prossimi 18 mesi?.? In Breve Gestione statale temporanea dei terminal di Balboa e Cristóbal per 18 mesi.. Nuovi bandi di gara separati per evitare monopoli nei porti strategici.. Aperture diplomatiche cinesi in seguito al recupero della sovranità sulle infrastrutture.. Competizione internazionale prevista per i nodi logistici entro il termine transitorio.. Il presidente Mulino ha annunciato oggi a Panama una riduzione degli attriti diplomatici con la Cina dopo il rientro della gestione dei porti di Balboa e Cristóbal sotto l’autorità statale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Panama riprende i porti: Mulino annuncia un calo dei tensioni con la Cina

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